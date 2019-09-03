https://static.news.ru/photo/d27a71ee-ce66-11e9-b3df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламент Украины направил на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны президентский законопроект о внесении изменений в конституцию. Он предполагает сокращение числа депутатов на треть — с 450 до 300, обязывает их владеть украинским языком, а парламентские выборы проводить по пропорциональной системе.

Конституционный состав Верховной рады Украины — 300 народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет, — цитирует РИА Новости текст законопроекта.

Согласно документу, парламент, избранный до вступления в силу этих изменений, продолжит работать по старой системе до следующих выборов. В случае положительного заключения КС парламент не менее чем 300 голосами сможет принять закон в целом.

Как писал News.ru, Конституционный суд Украины проведёт экспертизу президентского законопроекта о полномочиях украинского главы назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Согласно действующим законам, директора НАБУ назначает Верховная рада, а увольняет президент. Поправки в законодательство в случае принятия передадут полномочия Рады главе страны Владимиру Зеленскому. Кроме того, законопроект предоставит ему возможность создания независимых органов регуляции, осуществляющих мониторинг и контроль деятельности хозяйственных субъектов в разных сферах.