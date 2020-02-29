https://static.news.ru/photo/8ed5eaee-5abc-11ea-b17a-fa163e074e61_660.jpg Фото: rada.gov.ua

Депутаты Верховной рады Украины 4 марта соберутся на экстренное заседание для рассмотрения ряда законопроектов. Среди них будет документ, разрешающий пребывание на территории страны иностранных войск.

Об этом сообщает «Страна.ua». По данным издания, депутатам предложат одобрить решение президента Владимира Зеленского, разрешающее подразделениям вооружённых сил других государств участвовать в многонациональных учениях на территории Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский потребовал созвать 4 марта депутатов, но скрыл причину внеочередного собрания. Известно, что депутаты начнут день с пленарного заседания, а после обеда продолжат работу в комитетах, комиссиях и фракциях.