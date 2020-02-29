Депутаты Верховной рады Украины 4 марта соберутся на экстренное заседание для рассмотрения ряда законопроектов. Среди них будет документ, разрешающий пребывание на территории страны иностранных войск.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский потребовал созвать 4 марта депутатов, но скрыл причину внеочередного собрания. Известно, что депутаты начнут день с пленарного заседания, а после обеда продолжат работу в комитетах, комиссиях и фракциях.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен