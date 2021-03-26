Работы по углублению Суэцкого канала под застрявшим судном почти завершены

https://static.news.ru/photo/e512f92c-8e25-11eb-bafc-96000091f725_660.jpg Фото: suezcanal.gov.eg

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given продолжают извлекать из песка. К настоящему времени дноуглубительные работы под носом судна завершены уже на 87%.

Работы ведутся при помощи земснаряда «Машхур».

Средний объём выемки песка приближается к 17 тыс. кубометров песчаной породы, — рассказал глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

Также к месту происшествия были направлены два больших буксира, которые после удаления песка из-под носовой части корабля попытаются его стянуть с места, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в результате блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given там застряли танкеры с нефтью на общую сумму более $400 млн. Севший на мель контейнеровоз перекрыл путь по меньшей мере семи крупнотоннажным судам, которые в общей сложности перевозят свыше 6 млн баррелей нефти. Пять из них находятся южнее места аварии и два — севернее.

Ранее японская компания Shoei Kisen, владеющая контейнеровозом Ever Given, назвала ожидаемые сроки разблокировки канала. Предполагается, что судно будет снято с мели к вечеру субботы, 27 марта, по японскому времени — в Москве в это время будет на шесть часов меньше.

Судно Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Корабль грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрирован в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом. Из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра он сбился с курса и сел на мель.