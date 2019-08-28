https://static.news.ru/photo/2c3286aa-c993-11e9-a5fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: SWNS.com

Работу знаменитого британского уличного художника Бэнкси на бетонном блоке заметили лишь спустя примерно 20 лет в его родном городе Бристоле.

Изображение знаменитой картины Бэнкси 2005 года было нанесено на плиту, стоящую у дороги. На ней нарисован мирный протестующий, который вместо «коктейля Молотова» бросает букет цветов, сообщает Life.ru .

Небольшое граффити нашёл основатель Dug Out at Barton Hill Youth Club Джон Нэйшн. Изображение не слишком выделялось, чтобы его заметить, нужно было хорошенько присмотреться.

Принт был сделан на этом бетонном блоке где-то 15–20 лет назад. Скорее всего, блок всё это время находился на складе или так и лежал на улице, но никто не замечал его, — цитирует Джона Нэйшна Daily Star .

По его словам, брызги, выходящие за края трафарета, говорят о том, что изображение — это тестовый принт, выполненный Бэнкси в спешке.

Ранее News.ru писал, что запись, на которую, вероятно, попал знаменитый уличный художник Бэнкси, обнаружена репортёром Робертом Мэрфи в архивах телекомпании ITV London. Съёмка датирована 2003 годом, и на ней видно, как человек, одетый в куртку с капюшоном, работает над картинами во время подготовки выставки Turf War, прославившей Бэнкси.