Работникам Starbucks запретили носить атрибутику Black Lives Matter

https://static.news.ru/photo/a5d9b82e-ac92-11ea-be1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Bautista/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Starbucks запретила своим сотрудникам надевать на работу одежду или атрибутику с упоминанием движения Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»). Это связано с корпоративными правилами.

Как сообщает портал Buzzfeed, руководство фирмы разослало подчинённым письмо с разъяснениями. В нём отмечается, что сотрудникам запрещается носить одежду, значки или булавки Black Lives Matter из-за политики дресс-кода компании, который запрещает носить аксессуары, «пропагандирующие политические, религиозные или личные интересы».

Руководство компании также отмечает, что ношение одежды и аксессуаров, подчёркивающих значение Black Lives Matter, «может быть неправильно истолковано и стать причиной конфликта».

Лозунг Black Lives Matter вновь стал популярен после инцидента в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали 46-летнего Джорджа Флойда по подозрению в подделке документов. Стражи порядка при этом использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Nike объявила Juneteenth-день (19 июня) праздничным для своих сотрудников. Эта дата связана с окончанием рабства в США.