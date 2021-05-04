Работница отеля в Турции раскрыла подробности скандала с украинцами

https://static.news.ru/photo/9ccc1128-ace6-11eb-a767-96000091f725_660.jpg Фото: Bosphorus Sorgun Hotel/facebook.com

Одна из работниц отеля в Турции, который был вынужден закрыться из-за отдыхающих в нём украинцев, раскрыла подробности скандала, пишет РИА Новости.

По словам собеседницы агентства по имени Оксана, мероприятие в честь Пасхи, после которого отель временно приостановил работу, сложно назвать крупным.

В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам с Украины, но работает в другом отеле. Зачем он это сделал, неясно, — пояснила она.

Сотрудница уточнила, что автор ролика проник в отель под видом гостя. Она предположила, что поводом для публикации «компромата» стала месть за увольнение или конкуренция.

Оксана добавила, что после инцидента в гостинице прошла проверка с участием сотрудников турецкого Минздрава и губернатора города Эрсина Языджы.

Говорят, закрытие отелей — это такая показательная акция устрашения, чтобы другие насторожились. Ведь в остальных отелях тоже проходят вечеринки без масок, — заключила она.

Ранее сообщалось, что один из отелей в Турции был вынужден временно закрыться из-за украинских туристов, которые решили отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Отель лишился сертификата «Безопасный туризм», который предоставляет возможность работать в пандемию.