Работино, Уманское, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 18 мая

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Работино, Липцов, Урожайного, Херсона, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 18 мая 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. ЛБС без существенных изменений. Северо-западнее Вербового идут позиционные бои. Активно работают средства дальнего поражения. Донецкий фронт. В Красногоровке продолжаются тяжелые городские бои. Есть продвижение российских войск на восточной окраине города. В Нетайлово идет зачистка населенного пункта от остатков украинского гарнизона. Есть тактические успехи ВС РФ в районе Невельского. В районе Уманского продолжаются ожесточенные бои. Аналогично и на подступах к Новопокровскому. На Часовоярском направлении продолжаются бои в восточном пригороде. Одновременно российские войска ведут наступательные действия с северной и южной стороны города», — говорится в публикации WarGonzo.

Источник также сообщил, что ВС РФ в районе Волчанска теснят ВСУ к окраинам города. При этом на северной окраине Липцов и на подступах к Лукьянцам боестолкновения продолжаются.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

«На Харьковском направлении группировка войск „Север“ продолжает наступление, сообщили о полном контроле над н.п. Старица, появилась информация о заходе наших войск в н. п. Зыбино. В Волчанске продолжаются тяжелые бои, армия России на подходах к Липцам. Наносятся удары по тыловым районам противника. ВСУ перебрасывают резервы с Купянского, Часов-Ярского, Краматорско-Дружковского и Красноармейского направлений. На Купянском направлении ВС России атакуют на участке фронта севернее недавно освобожденной Кисловки. В восточном микрорайоне Часова Яра Канал наши войска ведут штурм городской застройки при поддержке танков и артиллерии. На Покровском направлении (западнее Авдеевки) ВС России ведут наступательные действия у н. п. Уманское. Интенсивные бои идут у Архангельского», — рассказали авторы канала.

По данным источников «Два майора», на Запорожском фронте ВС РФ заняли опорные пункты северо-западнее Вербового, а в Работино ВСУ постоянно используют дроны и артиллерию.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

«ВС РФ продолжают наступление на Слобожанском направлении. Идут бои в Волчанске и на северной окраине Липцев, расширена зона контроля в районе Лукьянцев. На Донецком направлении российские силы продвинулись в Красногоровке и зачистили „котел“ к востоку от города у пруда Борисовка», — говорится в публикации канала «Рыбарь».

По информации источника, на Времьевском направлении не прекращаются бои в Урожайном и Старомайорском, где ВС РФ постепенно продвигаются вперед.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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