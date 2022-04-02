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Рабочий погиб на шахте в Казахстане

Рабочий погиб на шахте имени Костенко в Казахстане
06:53, 03 апреля 2022
Рабочий погиб на шахте в Казахстане Фото: ВКонтакте
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В Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» погиб рабочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Инцидент произошёл в субботу, 2 апреля.

На шахте имени Костенко произошёл несчастный случай, в результате которого скончался сотрудник подрядной организации «УСМ» («УглеСпецМонтаж») 1986 года рождения, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, погибший работал подземным горномонтажником. По факту случившегося создана государственная комиссия, начато расследование.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь шахтёров погибли, ещё около 20 получили ранения в результате обрушения на угольной шахте в окрестностях сербского города Соко-Баня.

Кроме того, в Якутии землетрясение привело к обрушению на шахте «Денисовская». Были эвакуированы 72 человека. В результате ЧП никто не пострадал.

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