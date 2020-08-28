Рабочего бейрутского порта подозревают в связях с экстремистами

https://static.news.ru/photo/8059d070-ea18-11ea-8042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bilal Jawich/Xinhua/Global Look Press

Военная прокуратура Ливана подозревает одного из сварщиков порта Бейрута в связях с экстремистскими группировками. В настоящий момент силовики допрашивают его.

По информации прокуроров, мужчина устроился в порт 1 августа, а до этого не работал сварщиком. Необходимые для профессии навыки он получил по видеоурокам на YouTube, передаёт Al-akhbar.

При этом источники в следственной комиссии, возглавляемой судьёй Фади Савван, подтвердил, что причиной взрыва в порту не были ракетный удар или диверсия. Эксперты из Ливана, США и Франции провели взрывотехническую экспертизу и выяснили, что на порт не нападали с моря или воздуха.

Не обнаружено также следов взрыва бомбы или функционирования в порту склада с вооружениями, — подчёркивает издание.

При этом окончательный выводы будут готовы в течение двух месяцев.

Взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа 2020 года. В результате порт был полностью разрушен и пострадали здания в радиусе 10 километров. По данным властей Ливана, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, сделавшего в Бейруте техническую остановку. Предполагается, что причиной взрыва могли стать сварочные работы.

Российские спасатели прибыли в Ливан 5 августа. Они занимались поиском людей под завалами и оказывали помощь пострадавшим в мобильном госпитале. 13 августа работы были завершены.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения поставит в Ливан медицинское оборудование в качестве гуманитарной помощи. Финансирование акции обеспечит Россия.