Рабочая группа по Карабаху продолжит работу в ближайшие дни

Рабочая группа вице-премьеров Армении, России и Азербайджана Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева в ближайшие дни продолжит работу по открытию региональных коммуникаций на Южном Кавказе, сообщили ТАСС в офисе заместителя главы армянского правительства. Ранее стало известно о заседании рабочей группы, которая прошла 1 декабря в Москве. Это была первая встреча вице-премьеров после сочинского саммита между лидерами России, Азербайджана и Армении.

Заседание трёхсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана продолжится в ближайшие дни. О результатах можно будет говорить только после завершения заседания, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Алексей Оверчук провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встречи стороны обсудили восстановление транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и деятельность трёхсторонней рабочей группы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.