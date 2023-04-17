Пытки, казни, геноцид: что известно о военных преступлениях на Украине Федеральное ведомство по уголовным делам (ВКА) Германии собрало 337 сообщений о военных преступлениях на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Федеральное ведомство по уголовным делам (ВКА) Германии собрало 337 сообщений о военных преступлениях на Украине. Они были получены на основе показаний около 90 свидетелей, большинство из которых составляют украинские беженцы. Какие есть доказательства военных преступлений, что на этот счет говорят официальные представители России и Украины — в материале NEWS.ru.

Какие доказательства военных преступлений собрали в ФРГ

Газета Welt сообщает, что Федеральное ведомство по уголовным делам (ВКА) Германии собрало 337 сообщений о военных преступлениях на Украине. Сотрудниками ведомства было опрошено около 90 свидетелей предполагаемых военных преступлений. Большинство из них составляют украинские беженцы, прибывшие в Германию. Кроме того, показания получены от граждан ФРГ, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ.

Депутат бундестага Гюнтер Крингс призвал не ограничиваться только консультационной и технической помощью в расследовании военных преступлений на Украине. По его мнению, ВКА следует направить туда своих специалистов. Глава Минюста Германии Марко Бушман в свою очередь высказался за создание специального трибунала по Украине.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Что известно о геноциде на Украине

Накануне советник президента страны Михаил Подоляк заявил, что киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных граждан, но не сделали этого вовремя. Он добавил, что сейчас это сделать сложнее, но при этом призвал «достаточно жестко пойти по этому пути».

«Тогда можно было много пророссийских людей просто физически зачистить, сегодня это чуть-чуть сложнее. Но только чуть-чуть — это не значит „невозможно“», — сказал Подоляк.

Советник президента Украины добавил, что для этого нужны соответствующие законы.

Что говорит ООН о военных преступлениях на Украине

31 марта 2023 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что не выявило проявлений геноцида на Украине. При этом комиссар Фолькер Тюрк отметил, что в зоне специальной военной операции продолжается расследование, в ходе которого было установлено, что нарушения прав человека являются «шокирующе рутинными». Он добавил, что число жертв среди гражданского населения существенно превышает официальные показатели. По словам Тюрка, расследование будет расширено.

«Мы видели недавний доклад международной комиссии по расследованию, в котором также выражается обеспокоенность по поводу возможных преступлений против человечности. На данный момент анализ не затрагивает другие виды преступлений, но мы продолжаем следить за происходящим», — сказал Тюрк.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как посольство РФ ответило на заявление МИД Молдавии о трибунале

В апреле в социальных сетях был распространен видеоролик с кадрами, на которых неустановленные люди в военной форме казнят человека в камуфляже. На видео рядом с жертвой был запечатлен бронежилет с украинской символикой и нашивкой «Каратель». В МИД Молдавии заявили, будто российские силы казнили бойца ВСУ, власти страны поддержали создание спецтрибунала.

В ответ российское посольство в Кишиневе осудило намерение молдавской стороны. В диппредставительстве подчеркнули, что нет никаких конкретных фактов, указывающих на причастность российских солдат к случившемуся с украинским военнослужащим. При этом, как отметило российское посольство, бойцы ВСУ ежедневно пытают солдат ВС РФ и мирных жителей Украины.

«Почему внешнеполитическое ведомство Молдавии предпочитает не видеть доказанные независимой международной комиссией ООН военные преступления ВСУ, в числе которых зверские пытки и казни пленных российских солдат, расправы над мирным населением и целенаправленное разрушение Донбасса?» — говорится в сообщении посольства РФ в Кишиневе.

Как ВСУ устроили массированный обстрел Донецка в пасхальную ночь

Минувшей ночью Донецк четыре раза подвергался обстрелам. Про данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), всего ВСУ было выпущено 20 ракет, которые упали в Ворошиловском, Кировском и Киевском районах города.

Ракеты попали в автостанцию и Крытый рынок вблизи кафедрального Спасо-Преображенского собора, где проходило пасхальное богослужение. Погибла беременная женщина, еще три человека получили ранения. Прихожан пришлось эвакуировать из храма. Одна из ракет ударила в здание детского сада, которое загорелось.

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости Центр Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ в пасхальную ночь

Кто в России пообещал отомстить за обстрел Донецка

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Россия отомстит за обстрел украинскими войсками Донецка в пасхальную ночь. В своем Telegram-канале она опубликовала кадры, на которых видны последствия ударов.

«Безбожные сволочи в своем репертуаре — бьют по мирному населению. Отомстим!» — написала омбудсмен.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что лучшим отмщением за обстрелы Донецка станет выполнение Россией всех целей СВО.

«Это отмщение с точки зрения возвращения Украины к православному, цивилизованному, дружественному нам образованию», — сказал сенатор.