Пытки добровольцев в СБУ и взрывы в Одессе: новости СВО на утро 4 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: CБУ

Новые свидетельства жестокого обращения с военнопленными со стороны Украины предоставил вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР Руслан. Он рассказал о пытках, которые применяли к нему сотрудники СБУ.

В плен доброволец попал в начале сентября 2022 года под Марьинкой. По его словам, уже на первом допросе у военных его били током, избивали дубинками. Затем был допрос в полицейском участке, а позже его передали СБУ, где пытки и избиения продолжились. Там, как рассказал доброволец, пьяный сотрудник СБУ пытался отпилить ему ногу сначала напильником, затем ножовкой, вырывал плоскогубцами зубы, крутил плоскогубцами уши, отрезал пальцы секатором. Также Руслана били током и имитировали казнь.

Между тем ночью в Одессе прогремели взрывы. После этого в городе начался сильный пожар.

Корреспонденты РИА Новости сняли бой группы «Вагнер» в промзоне Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Бойцам надлежало контролировать дорогу и пресекать любые перемещения противника в районе недавно взятого под контроль завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). Им удалось подбить три машины противника, в одной из которых находились спецназовцы, ехавшие сражаться с группой «Вагнер». Когда же несколько украинских военных стали перебегать дорогу, по ним начали работать из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Одного на дороге уничтожили.

Такие сложные бои, как в Артемовске, ожидают российские силы в Авдеевке, считает старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. По его словам, этот город в ДНР является крепостью с бетонными укреплениями. Военкор добавил, что другой особенностью Авдеевки считает подземные переходы, которыми она соединена с селом Спартак. Они позволяют противнику скрытно перебрасывать войска. Матюшин указал, что Авдеевку ждет та же судьба, что и Артемовск. Порядка 30% городской территории занимает коксохимический завод, один из крупнейших в Европе. Штурм завода военкор не ожидает раньше лета. Многое зависит от погоды, добавил он.

Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab. Взорвать орудие получилось на Южно-Донецком направлении. Он добавил, что российские силы успешно обстреляли район населенного пункта Курахово. Там под огонь реактивной системы залпового огня «Смерч» попали склад боеприпасов и шесть грузовиков ВСУ. Все они уничтожены.

Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что артиллеристы ВС РФ нанесли огневое поражение скоплению украинских войск в районе Гуляйполя. По его словам, в результате точных ударов на Запорожском направлении уничтожены до 15 солдат ВСУ и один автомобиль. Он добавил, что также на Запорожском направлении прицельный удар по взводному опорному пункту противника нанесли расчеты российских орудий «Гиацинт-Б». В районе населенного пункта Малые Щербаки уничтожены до десяти украинских военных и артиллерийское орудие «Нона-СВК».

Фото: Министерство обороны РФ

Также в Запорожской области уничтоженной оказалась база иностранных наемников, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, точными оказались удары российской артиллерии. Рогов уточнил, что удар был нанесен снарядом «Краснополь», корректировку осуществлял беспилотник. По самым скромным подсчетам, рассказал он, потери противника составили несколько десятков человек.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Севский район. По данным властей, пострадавших в результате инцидента не было. В результате сброса взрывного устройства лишь повреждено здание районного военкомата. Чуть позже Богомаз сообщил еще об одной атаке беспилотника. На этот раз, по его словам, взрывное устройство было сброшено близ здания МО УМВД. И тоже никто не пострадал.

В Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Первомайский в Шебекинском округе. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Человеческих жертв, по его данным, нет, но пострадали частные дома, в которых взрывной волной выбило окна. Также оказалась повреждена линия электропередачи.

При этом в США все еще рассказывают о масштабном наступлении Украины, которое должно начаться в ближайшие недели. Об этом объявила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. Подробностей о «весеннем наступлении» она не привела.

В Европе побывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его в Брюсселе принял руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Дипломаты обсуждали вопросы оказания поддержки Киеву. Боррель заверил коллегу, что ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему страны Запада хотят, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше. По его мнению, это делается не для того, чтобы победить Россию, а с целью разорить ее. Поэтому они продолжают снабжать ВСУ оружием, считает эксперт. При этом Литовкин подчеркнул, что все мощности и средства для увеличения производства боеприпасов в интересах ВСУ у США и НАТО есть.