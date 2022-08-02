«Пытаются запугать»: политолог о сотрудничестве ВСУ с польской разведкой Политолог Кошкин: сотрудничество ВСУ с польской разведкой призвано запугать Россию

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Политолог и военный эксперт Андрей Кошкин усомнился в сотрудничестве Украины с польской разведкой. По словам доктора политических наук, киевский режим распространяет эту информацию, чтобы напугать РФ, а также подчеркнуть свое стремление следовать за Западом, пишет «ПолитРоссия».

Киевский режим так пытается нас запугать. Якобы если мы не остановим СВО, то за Киев вступится Польша, а за ней и другие страны НАТО, и начнется третья мировая война, — объяснил эксперт.

Кошкин убежден, что Польша хочет обогатиться на украинском кризисе, вылавливая для себя территориальные, финансовые и экономические выгоды, а после прекратит сотрудничество с Киевом. Он также считает, что НАТО будет постепенно сокращать военную поддержку Украине.

О том, что Киев и Варшава проводят «совместные операции», рассказал в интервью изданию Telegraph представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что сотрудничество находится на очень высоком уровне, и 90% военной помощи приходит именно из Польши. Скибицкий также отметил, что ежеминутную информацию всех видов украинской разведке предоставляет Великобритания.