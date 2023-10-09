Буданов раскрыл новые детали гибели экипажа угнанного Ми-8: что известно Глава ГРУ Буданов: пилота и техника Ми-8 ликвидировала военная разведка

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов сообщил новые детали гибели членов экипажа угнанного летчиком Максимом Кузьминовым вертолета Ми-8. Какие раскрыты подробности?

Что известно о ликвидации техника и штурмана угнанного Ми-8

Буданов в интервью NV подтвердил, что бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, которые находились на борту вертолета вместе с Кузьминовым, не были участниками угона Ми-8 и до последнего не знали о намерениях своего сослуживца.

«Его напарники до самого конца не догадывались, куда направляет вертолет основной пилот, и осознали все лишь тогда, когда машина опустилась на землю. В этот момент Кузьминов попытался успокоить своих коллег, объясняя, что рядом на взлетной площадке находятся бойцы Главного управления разведки украинского Минобороны и сопротивление бесполезно», — заявил Буданов.

Когда Кирьянов и Турсунов отказались сдаваться в плен силовикам, они, по словам украинского военачальника, сначала пытались бежать.

«Напарники пилота сначала разозлились, а потом испугались и попытались убежать. В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки», — отметил глава ГУР.

Ранее Буданов говорил, что двое российских военных, которые находились на борту с Кузьминовым, были ликвидированы при попытке оказать сопротивление украинским солдатам.

Фото: МО РФ Ми-8

Что известно об угоне Ми-8 Максимом Кузьминовым

9 августа 2023 года летчик Максим Кузьминов принял решение угнать вертолет Ми-8 из Курска и направиться на нем на Украину в Харьковскую область.

По данным Telegram-канала Baza, Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье. Никита Кирьянов и Хушбахт Турсунов были его сослуживцами.

Кузьминов признался, что получил за измену Родине $500 тысяч. В отношении него возбуждено уголовное дело, расследование ведет ФСБ.

Отец Кузьминова считает, что в случившемся виновата мать летчика. По словам мужчины, она воспитала сына таким образом, что для него деньги стали смыслом жизни.

«Она принимала такое участие в его воспитании, что финансы — это самое главное. Деньги, деньги и еще раз деньги», — указал он.

По данным Baza, за несколько месяцев до угона мать летчика Инна Кузьминова исчезла в Приморье — она ушла в отпуск и перестала выходить на связь. Вероятно, именно женщина вела переговоры с украинскими спецслужбами, так как сильно переживала из-за мобилизации в России.

Фото: Media Center Ukraine/Youtube Максим Кузьминов

Что ждет Максима Кузьминова на Украине

Военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru не исключил, что Кузьминов может быть ликвидирован украинцами с целью пиара. В этом случае Киев может обвинить Россию в убийстве пилота.

«Они и нам окажут услугу. <...> Покажут неотвратимость единственно возможного финала для таких предателей — смерть», — сообщил он.

Алексей Суконкин также считает, что сдавшегося Вооруженным силам Украины Максима Кузьминова «по-любому достанут» российские спецслужбы.

«Он может погибнуть в результате „несчастного случая“, бытового ЧП, ДТП. Российские спецслужбы по-любому достанут его. Такие предатели должны знать, что их ждет, а потенциальные — понимать, чем все закончится», — сказал эксперт.

Суконкин предположил, что угнавший Ми-8 летчик может быть ликвидирован в ближайшие годы или месяцы. По его мнению, другого исхода за предательство быть не может.

«Это может случиться сегодня, может, завтра. Может, через пять — десять лет, может, через десятилетия. Но его по-любому могут достать. И, скорее всего, достанут», — заявил военный эксперт NEWS.ru.

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