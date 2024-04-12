«Пыталась перевести стрелки на Россию»: Ульянов об Украине на сессии МАГАТЭ Ульянов: Украина пыталась перевести стрелки на Россию на сессии МАГАТЭ по ЗАЭС

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Михаил Ульянов

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил журналистам после внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС, что Украина пыталась «перевести стрелки» на Россию, обвинив ее в проведении операции под «фальшивым флагом». По словам дипломата, эта версия прозвучала неубедительно.

Ульянов допустил, что абсолютное большинство участников сессии понимают: обстрелы ЗАЭС совершил Киев. Он также положительно оценил встречу, так как ему удалось привлечь внимание собравшихся к опасным действиям Украины. Дипломат озвучил основные тезисы позиции России — ответственный подход к ядерной безопасности, стрелять по ядерным объектам недопустимо.

Ульянов посетовал, что Запад не готов осуждать Киев и само МАГАТЭ уклоняется от того, чтобы назвать виновника нападений на ЗАЭС. Однако страны Азии, Африки, Латинской Америки довольно решительно призвали эти атаки немедленно прекратить.

Что бы ни делали украинцы, они никогда и ни при каких обстоятельствах не готовы сказать что-либо негативное в адрес украинской стороны. И это выглядит как косвенное поощрение атак на ЗАЭС, о чем я тоже заявил в ходе своего выступления на заседании, — резюмировал дипломат.

Накануне Ульянов прокомментировал призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес Москвы «вывести войска с Запорожской АЭС». По его мнению, эти слова прозвучали как поощрение украинских ударов по станции. Дипломат отметил, что внешняя политика ЕС находится в очень плохом состоянии.