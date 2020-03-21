https://static.news.ru/photo/afd1e278-6c5c-11ea-85ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Борт Минобороны РФ с военными вирусологами и оборудованием отправился на помощь Италии, которая столкнулась с особо сильным ударом коронавирусной инфекции. В российском военном ведомстве уточнили, что этот самолёт стал пятым за воскресенье и вылетел, как и остальные, с аэродрома Чкаловский.

С аэродрома Чкаловский в Итальянскую Республику вылетел пятый самолёт Ил-76 ВКС России со специалистами Минобороны России на борту, — цитирует Минобороны ТАСС.

В Италию летят вирусологи, эпидемиологи и современное оборудование по диагностике и проведению дезинфекции. По поручению российского лидера Владимира Путина военное ведомство выделило группу из девяти Ил-76.

Итальянские власти обратились за помощью к российской стороне 21 марта. В субботу Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор о пандемии коронавируса. Российский лидер заявил о готовности оказать стране содействие в борьбе с COVID-19. Помимо оборудования и врачей, Москва отправит итальянцам средства защиты и мобильные комплексы на базе КамАЗа для дезинфекции транспорта.

Многие из специалистов, которые вылетели на помощь жителям Италии, участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, разработке вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин.

К воскресенью число заразившихся COVID-19 по всей Италии достигло 53 500. Жертвами пандемии стали 4800 человек, а более чем 6000 удалось победить коронавирус.

Как писал NEWS.ru, на технике, которую отправляет в Италию Минобороны, сделаны надписи «Из России с любовью» на русском, английском и итальянском языках.