Пятнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике

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На западе Мексики перевернулся частный туристический автобус. В результате погибли по меньшей мере 15 человек. Еще 47 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру штата Наярит.

По имеющимся данным, пассажиры автобуса являлись жителями штата Гуанахуато, который расположен в центральной части страны. Люди возвращались домой после посещения пляжа в приморском Наярите.

Известно, что среди погибших четверо детей.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли, двое взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

D Москве в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и грузовой машины КамАЗ погибли два человека. Авария произошла на 82-м километре МКАД, когда водитель легкового авто врезался в стоящий грузовик.