К настоящему времени запас кислорода на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан», скорее всего, закончен, сообщают СМИ. Однако спасатели продолжают поиски подводной лодки. Известно, что внутри аппарата в момент спуска находились пять человек: 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Дауд со своим 19-летним сыном Сулейманом (оба — граждане Великобритании), 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле и директор компании-перевозчика OceanGate Expeditions Стоктон Раш. Все они подписывали договор с пунктом о возможном летальном исходе. Подробнее об экипаже «Титана» — в материале NEWS.ru.
Капитан батискафа — Хэмиш Хардинг
Через два дня британскому миллиардеру Хэмишу Хардингу должно исполниться 59 лет. Друзья называли его охотником за адреналином и миллиардером-авантюристом. В одном из интервью он признался, что часто в детстве читал книгу рекордов Гиннеса и размышлял, как попасть туда. Повзрослев, Хардинг стал владельцем компании Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Sky News, BBC и The Independent называют его миллиардером, однако не указывают размер доходов британца.
Заработав состояние, Хардинг принялся воплощать свои детские мечты в реальность. Некоторые из них были достаточно рискованными. По словам самого Хэмиша, он перестал бояться трудностей, когда в пятилетнем возрасте наблюдал за высадкой на Луну Нила Армстронга. В юности британец решил для себя, что для человека нет ничего невозможного.
Объездив весь мир, миллиардер летал с компанией Blue Origin Джефа Безоса в космос, погружался в двухместном батискафе в самую низкую точку Марианской впадины. Хэмиш Хардинг установил три рекорда Гиннесса: самое быстрое кругосветное путешествие вокруг Земли через оба полюса; самая большая дистанция, пройденная в самой глубокой части океана; наибольшая продолжительность пребывания на такой глубине (4 часа и 15 минут).
В одном из походов к Южному полюсу Хардинг сопровождал кумира своего детства — 86-летнего астронавта База Олдрина, который в 1969 году в составе миссии «Аполлон-11» высадился на Луне вместе с Армстронгом.
В прошлые выходные, перед погружением, Хардинг написал в соцсетях, что отправляется к «Титанику». «Погода долго была плохая, но у нас появился шанс спуститься», — поделился миллиардер.
На следующий день его приемный сын Брайан Саз сообщил, что отчим «пропал на подводном аппарате». Правда, потом удалил пост, сославшись на «необходимость уважения частной жизни». У Хардинга остались жена, двое родных и двое приемных детей.
Хардинг не раз был на волосок от смерти. Во время погружения в Марианскую впадину у подводной лодки Хардинга отказал двигатель. Второго батискафа, способного добраться до такой глубины, просто не существовало. Тогда он сумел устранить проблему самостоятельно. В другой раз Хардинг совершал кругосветное путешествие на самолете. Однажды ночью температура за бортом опустилась до критической отметки, что чуть не привело к отказу двигателей. Тогда Хэмишу пришлось экстренно снизиться и долго лететь на опасной высоте, но все-таки он смог предотвратить неисправность оборудования и посадить самолет.
Пассажиры № 1 и № 2 — Шахзада Дауд и его сын Сулейман
В числе пассажиров батискафа — 48-летний миллиардер Шахзада Дауд с 19-летним сыном Сулейманом. Дауд владеет корпорацией Dawood Hercules по производству химикатов. Большая часть состояния семьи приходится именно на эту компанию. Одна из ее дочерних фирм Engro Corporation, производящая удобрения, продовольствие и энергию, во вторник подтвердила: мистер Дауд пропал без вести на борту батискафа. Коллеги попросили «избегать спекуляций и теоретических рассуждений».
Известно, что Шахзада Дауд выступает попечителем Института SETI — научно-исследовательской организации, которая занимается вопросами происхождения и распространения жизни во Вселенной. Еще он «страстно любит животных». Его хобби — фотографировать дикую природу.
Его сын Сулейман Дауд учится в университете, любит читать научную фантастику, собирать кубик Рубика и играть в волейбол.
«Мы очень благодарны за заботу, проявленную нашими коллегами и друзьями. Молитесь, чтобы они спаслись», — цитирует The Independent жену Дауда Кристин и его дочь Алину. Издание пишет, что близкие знают Дауда как «любящего отца, мужа и брата».
Шахзада родился в Пакистане, но переехал в Великобританию, где изучал юриспруденцию в Букингемском университете. По некоторым данным, король Великобритании Карл III называет Дауда своим другом и просит докладывать обо всех новостях, связанных с поисками батискафа.
Пассажир № 3 — Поль-Анри Наржоль
77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле — бывший офицер ВМФ Франции, который считается одним из главных в мире экспертов по «Титанику». За свою жизнь он совершил почти 40 погружений к месту крушения лайнера. Именно Наржоль руководил первой экспедицией к обломкам корабля.
«Это было незабываемо», — описал Наржоле свои чувства в одном из интервью. По его словам, члены экспедиции, которые были увлечены беседой, направляясь к затонувшему судну, по прибытии на место были настолько впечатлены увиденным, что «в течение следующих 10 минут на подводной лодке не было слышно ни звука».
Наржоле возглавляет компанию RMS Titanic, которой принадлежат права на обломки «Титаника». Он руководил извлечением около пяти тысяч артефактов со дна океана. Среди них — 20-тонная часть корпуса лайнера.
Наржоле посвятил всю жизнь океану. В юности он был дайвером-любителем, с 1964 года работал во французском флоте разминировщиком, глубоководным водолазом и пилотом-подводником. Большой опыт привел его в IFREMER — государственный научно-исследовательский институт, где француз также отвечал за экспедиции к «Титанику».
«После того, как вы погружаетесь головой в „Титаник“, ее трудно вытащить обратно», — признавался Наржоле в интервью.
Кстати, Поль-Анри встретил жену благодаря увлечению «Титаником». Однажды американская ведущая ночных программ Мишель Марш позвонила Наржоле, чтобы договориться через него об интервью с французом Мишелем Навратилем — одним из последних выживших на «Титанике». Между Марш и Наржоле начался роман, вскоре они поженились.
Пассажир № 4 — Стоктон Раш
61-летний британец Стоктон Раш — владелец компании OceanGate Expeditions, которая отправляет экскурсионный батискаф «Титан» к обломкам «Титаника». Именно он придумал такую экскурсию, создал империю глубоководного туризма и лично сопровождал своих состоятельных туристов почти в каждом погружении. Раш не раз отмечал, что безумно гордится своей идеей.
Окончив Принстонский университет по специальности в области аэрокосмической техники, Раш не отказался от детской мечты стать космонавтом. В интервью американскому журналисту Дэвиду Поугу мужчина рассказывал, что мечтал оказаться первым человеком на Марсе.
«Но я понял, что Марс — не прибыльная история, а я зарабатываю деньги», — говорил Раш.
Его компания на момент пропажи батискафа оценивалась в $66 млн. «Мы — игроки рынка приключенческих путешествий, — делился он. — Если попросить людей назвать, что находится под водой, это будут акулы, киты и „Титаник“».
Путешествие к обломкам лайнера Раш называл «до неприличия безопасным». «Вместо того, чтобы потратить $65 тысяч на восхождение на Эверест, провести месяц в жалком лагере на турбазе и, возможно, умереть, вы можете изменить свою жизнь всего за неделю», — агитировал предприниматель.
Он верил, что человечество однажды найдет спасение на океанском дне, когда поверхность Земли «станет непригодной для жизни». «Вода не небо», — любил повторять британец.
Фото: Ocean Gate
Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc
Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation
Фото: Ocean Gate
Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc
Фото: Engro Corporation
Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI и его сын Сулейман Давуд
Фото: Ocean Gate
Стоктон Раш (справа), пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc
Фото: Engro Corporation
Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI
Фото: Ocean Gate
Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc
Фото: Ocean Gate
Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc
Фото: Соцсети
Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI с супругой Кристиной
Фото: Соцсети
Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном
Фото: Соцсети
Хэмиш Хардинг (слева), основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном
Фото: Соцсети
Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном
Фото: Соцсети
Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI
Фото: Соцсети
Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном
Фото: Соцсети
Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc
СМИ выяснили, что супруга бизнесмена Венди Раш (она же директор по коммуникациям в компании. — NEWS.ru) — правнучка погибших на «Титанике» Исидора Штрауса и его жены Иды. Они были среди самых богатых пассажиров лайнера, который столкнулся с айсбергом в 1912 году. Выжившие рассказывали, что магнат из первого класса отказался от места в спасательной шлюпке, чтобы женщины и дети могли спастись с уходящего под воду лайнера. При этом Ида, с которой бизнесмен прожил в браке около 40 лет, осталась вместе с ним.
Позже по их истории сняли фильм — блокбастер «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона.
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