Пятеро смелых: что известно о пассажирах пропавшего батискафа «Титан» Миллиардеры и искатели приключений с подлодки могут повторить судьбу людей, которые погибли 111 лет назад в результате кораблекрушения «Титаника»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/OceanGate.com

К настоящему времени запас кислорода на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан», скорее всего, закончен, сообщают СМИ. Однако спасатели продолжают поиски подводной лодки. Известно, что внутри аппарата в момент спуска находились пять человек: 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Дауд со своим 19-летним сыном Сулейманом (оба — граждане Великобритании), 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле и директор компании-перевозчика OceanGate Expeditions Стоктон Раш. Все они подписывали договор с пунктом о возможном летальном исходе. Подробнее об экипаже «Титана» — в материале NEWS.ru.

Капитан батискафа — Хэмиш Хардинг

Через два дня британскому миллиардеру Хэмишу Хардингу должно исполниться 59 лет. Друзья называли его охотником за адреналином и миллиардером-авантюристом. В одном из интервью он признался, что часто в детстве читал книгу рекордов Гиннеса и размышлял, как попасть туда. Повзрослев, Хардинг стал владельцем компании Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Sky News, BBC и The Independent называют его миллиардером, однако не указывают размер доходов британца.

Заработав состояние, Хардинг принялся воплощать свои детские мечты в реальность. Некоторые из них были достаточно рискованными. По словам самого Хэмиша, он перестал бояться трудностей, когда в пятилетнем возрасте наблюдал за высадкой на Луну Нила Армстронга. В юности британец решил для себя, что для человека нет ничего невозможного.

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Объездив весь мир, миллиардер летал с компанией Blue Origin Джефа Безоса в космос, погружался в двухместном батискафе в самую низкую точку Марианской впадины. Хэмиш Хардинг установил три рекорда Гиннесса: самое быстрое кругосветное путешествие вокруг Земли через оба полюса; самая большая дистанция, пройденная в самой глубокой части океана; наибольшая продолжительность пребывания на такой глубине (4 часа и 15 минут).

Фото: Twitter/ActionAviation Британский миллиардер Хэмиш Хардинг (справа) с сыном

В одном из походов к Южному полюсу Хардинг сопровождал кумира своего детства — 86-летнего астронавта База Олдрина, который в 1969 году в составе миссии «Аполлон-11» высадился на Луне вместе с Армстронгом.

В прошлые выходные, перед погружением, Хардинг написал в соцсетях, что отправляется к «Титанику». «Погода долго была плохая, но у нас появился шанс спуститься», — поделился миллиардер.

На следующий день его приемный сын Брайан Саз сообщил, что отчим «пропал на подводном аппарате». Правда, потом удалил пост, сославшись на «необходимость уважения частной жизни». У Хардинга остались жена, двое родных и двое приемных детей.

Фото: Twitter/ActionAviation Британский миллиардер и искатель приключений Хэмиш Хардинг всегда мечтал посмотреть на обломки «Титаника»

Хардинг не раз был на волосок от смерти. Во время погружения в Марианскую впадину у подводной лодки Хардинга отказал двигатель. Второго батискафа, способного добраться до такой глубины, просто не существовало. Тогда он сумел устранить проблему самостоятельно. В другой раз Хардинг совершал кругосветное путешествие на самолете. Однажды ночью температура за бортом опустилась до критической отметки, что чуть не привело к отказу двигателей. Тогда Хэмишу пришлось экстренно снизиться и долго лететь на опасной высоте, но все-таки он смог предотвратить неисправность оборудования и посадить самолет.

Пассажиры № 1 и № 2 — Шахзада Дауд и его сын Сулейман

В числе пассажиров батискафа — 48-летний миллиардер Шахзада Дауд с 19-летним сыном Сулейманом. Дауд владеет корпорацией Dawood Hercules по производству химикатов. Большая часть состояния семьи приходится именно на эту компанию. Одна из ее дочерних фирм Engro Corporation, производящая удобрения, продовольствие и энергию, во вторник подтвердила: мистер Дауд пропал без вести на борту батискафа. Коллеги попросили «избегать спекуляций и теоретических рассуждений».

Фото: Соцсети Бизнесмен Шахзада Дауд любит природу и дружит с Карлом III

Известно, что Шахзада Дауд выступает попечителем Института SETI — научно-исследовательской организации, которая занимается вопросами происхождения и распространения жизни во Вселенной. Еще он «страстно любит животных». Его хобби — фотографировать дикую природу.

Его сын Сулейман Дауд учится в университете, любит читать научную фантастику, собирать кубик Рубика и играть в волейбол.

«Мы очень благодарны за заботу, проявленную нашими коллегами и друзьями. Молитесь, чтобы они спаслись», — цитирует The Independent жену Дауда Кристин и его дочь Алину. Издание пишет, что близкие знают Дауда как «любящего отца, мужа и брата».

Шахзада родился в Пакистане, но переехал в Великобританию, где изучал юриспруденцию в Букингемском университете. По некоторым данным, король Великобритании Карл III называет Дауда своим другом и просит докладывать обо всех новостях, связанных с поисками батискафа.

Фото: Engro Corporation Шахзада Дауд взял на борт «Титана» 19-летнего сына-студента Сулеймана

Пассажир № 3 — Поль-Анри Наржоль

77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле — бывший офицер ВМФ Франции, который считается одним из главных в мире экспертов по «Титанику». За свою жизнь он совершил почти 40 погружений к месту крушения лайнера. Именно Наржоль руководил первой экспедицией к обломкам корабля.

«Это было незабываемо», — описал Наржоле свои чувства в одном из интервью. По его словам, члены экспедиции, которые были увлечены беседой, направляясь к затонувшему судну, по прибытии на место были настолько впечатлены увиденным, что «в течение следующих 10 минут на подводной лодке не было слышно ни звука».

Фото: oceangate.com Дайвер Поль-Анри Наржоле служил в ВМФ Франции. Он считается одним из главных в мире экспертов по «Титанику»

Наржоле возглавляет компанию RMS Titanic, которой принадлежат права на обломки «Титаника». Он руководил извлечением около пяти тысяч артефактов со дна океана. Среди них — 20-тонная часть корпуса лайнера.

Наржоле посвятил всю жизнь океану. В юности он был дайвером-любителем, с 1964 года работал во французском флоте разминировщиком, глубоководным водолазом и пилотом-подводником. Большой опыт привел его в IFREMER — государственный научно-исследовательский институт, где француз также отвечал за экспедиции к «Титанику».

«После того, как вы погружаетесь головой в „Титаник“, ее трудно вытащить обратно», — признавался Наржоле в интервью.

Кстати, Поль-Анри встретил жену благодаря увлечению «Титаником». Однажды американская ведущая ночных программ Мишель Марш позвонила Наржоле, чтобы договориться через него об интервью с французом Мишелем Навратилем — одним из последних выживших на «Титанике». Между Марш и Наржоле начался роман, вскоре они поженились.

Пассажир № 4 — Стоктон Раш

61-летний британец Стоктон Раш — владелец компании OceanGate Expeditions, которая отправляет экскурсионный батискаф «Титан» к обломкам «Титаника». Именно он придумал такую экскурсию, создал империю глубоководного туризма и лично сопровождал своих состоятельных туристов почти в каждом погружении. Раш не раз отмечал, что безумно гордится своей идеей.

Окончив Принстонский университет по специальности в области аэрокосмической техники, Раш не отказался от детской мечты стать космонавтом. В интервью американскому журналисту Дэвиду Поугу мужчина рассказывал, что мечтал оказаться первым человеком на Марсе.

Фото: oceangate.com Стоктон Раш был организатором туров к «Титанику»

«Но я понял, что Марс — не прибыльная история, а я зарабатываю деньги», — говорил Раш.

Его компания на момент пропажи батискафа оценивалась в $66 млн. «Мы — игроки рынка приключенческих путешествий, — делился он. — Если попросить людей назвать, что находится под водой, это будут акулы, киты и „Титаник“».

Путешествие к обломкам лайнера Раш называл «до неприличия безопасным». «Вместо того, чтобы потратить $65 тысяч на восхождение на Эверест, провести месяц в жалком лагере на турбазе и, возможно, умереть, вы можете изменить свою жизнь всего за неделю», — агитировал предприниматель.

Он верил, что человечество однажды найдет спасение на океанском дне, когда поверхность Земли «станет непригодной для жизни». «Вода не небо», — любил повторять британец.

Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation Фото: Ocean Gate Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc Фото: Ocean Gate Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI и его сын Сулейман Давуд Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI и его сын Сулейман Давуд Фото: Ocean Gate Стоктон Раш (справа), пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш (справа), пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Соцсети Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI с супругой Кристиной Фото: Соцсети Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI с супругой Кристиной Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг (слева) Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг (слева) Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг (слева), основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг (слева), основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI Фото: Соцсети Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc Фото: Соцсети Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc Фото: Соцсети Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Соцсети Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc

СМИ выяснили, что супруга бизнесмена Венди Раш (она же директор по коммуникациям в компании. — NEWS.ru) — правнучка погибших на «Титанике» Исидора Штрауса и его жены Иды. Они были среди самых богатых пассажиров лайнера, который столкнулся с айсбергом в 1912 году. Выжившие рассказывали, что магнат из первого класса отказался от места в спасательной шлюпке, чтобы женщины и дети могли спастись с уходящего под воду лайнера. При этом Ида, с которой бизнесмен прожил в браке около 40 лет, осталась вместе с ним.

Позже по их истории сняли фильм — блокбастер «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона.

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