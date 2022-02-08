Пятеро россиян скончались в Бангладеш в течение 11 дней

Пятеро граждан России, занятых на строительстве АЭС «Руппур» в провинции Пабна в Бангладеш, скончались за 11 дней. Полиция приступила к расследованию обстоятельств их гибели, сообщает издание UNB.

Возраст умерших составляет от 40 до 59 лет. Отмечается, что двое россиян скончались в медицинском центре около города Ишварди, где проходили лечение. Тела ещё двоих были обнаружены в жилом комплексе, где проживают все работающие на объекте граждане РФ.

В местной полиции заявили , что при проведении вскрытий тел умерших ничего подозрительного не выявлено. Один из них употреблял наркотики, а другой страдал заболеванием сердца. Тем не менее, расследование будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что четверо россиян погибли в сауне одного из отелей Албании. Умершие был членами одной семьи. Первоначально предполагалось, что они умерли от удушья, но эта версия не подтвердилась. После была выдвинута версия об отравлении хлором, которого было использовано слишком много для обработки бассейна. Полиция возбудила уголовное дело.