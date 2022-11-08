Пять заключенных погибли в беспорядках в эквадорской тюрьме Пять заключенных погибли и трое ранены в беспорядках в эквадорской тюрьме

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Не менее пяти человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме в эквадорской провинции Пичинча, которая находится к северу от столицы Кито. Еще трое заключенных получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Национальной службы комплексного ухода за совершеннолетними, лишенными свободы, и подростками-правонарушителями (SNAI).

По официальным предварительным данным, пять человек, лишенных свободы, к сожалению, погибли и трое получили ранения, — говорится в сообщении.

В SNAI уточнили, что в тюрьме Эль-Инка произошел конфликт между организованными преступными группировками. В результате начались беспорядки со стрельбой.

По имеющимся данным, кризис в пенитенциарной системе Эквадора усугублился в феврале 2021 года. В результате менее чем за два года в столкновениях тюремных банд между собой, с полицией и армией погибли более 400 заключенных.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 заключённых погибли в результате столкновений, произошедших в тюрьме в городе Санто-Доминго провинции Санто-де-лас-Тсачилас на северо-западе Эквадора. По имеющимся данным, причиной инцидента стала драка внутри тюрьмы. Прокуратура Эквадора начала расследование произошедшего.