Пять тысяч спартанцев: быть или не быть европейской армии

Европейскому союзу необходимо как можно быстрее выработать оборонительную политику, которая не полагалась бы на натовский (то есть преимущественно американский) «тыл», а базировалась на собственных, европейских возможностях, призвал шеф Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Такая стратегия исходит из того, что европейцы не должны обречённо ждать, когда на них нападёт внешний враг, а действовать проактивно: иметь наготове силы быстрого реагирования, способные совершать превентивные операции за границами стран ЕС. И превратить стратегию в реальность надо уже к 2025 году.

С таким призывом Боррель выступил в меморандуме, адресованном всем 27 странам — членам Союза. Документ, названный просто «Стратегический компас», пока является только черновиком, но его замысел состоит в создании европейского аналога натовской военной доктрины.

Европа в опасности. Нам требуются силы быстрого развёртывания. Одной лишь мягкой силой мы не обойдёмся, — с тревогой констатировал Боррель.

В «Стратегическом компасе» говорится, что для Европы, в принципе, хватит пятитысячной армии, которая не будет подчиняться командованию НАТО, в отличие от национальных вооружённых сил стран — участниц Североатлантического альянса.

Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

При этом глава МИД ЕС подчеркнул, что без НАТО Евросоюз всё равно не сможет успешно обороняться, если такая необходимость возникнет, поскольку армии большинства стран региона (исключая ядерную Францию, а также Германию и Турцию) не представляют серьёзной силы. А после того как ЕС покинула вторая по военной мощи страна — Великобритания, — совокупный военный потенциал стран Евросоюза одномоментно сократился ещё значительнее.

К слову, это моментально выдвинуло на первую роль Францию как единственную страну ЕС с собственным, а не «коммунальным» ядерным оружием. В 2018 году президент республики Эммануэль Макрон даже заявил, что Европейскому союзу необходима защита одновременно от Китая, России и США. Ему же принадлежит идея создания «европейского ЦРУ» (или англосаксонского альянса «Пять глаз») — разведшколы JEIS (Joint EU Intelligence School).

Защити себя сам

Париж вообще является главным пропагандистом европейской оборонной самостоятельности. И хотя на словах почти все лидеры стан ЕС согласны с Макроном, дальше слов поддержки дело не идёт, сказал NEWS.ru эксперт по европейской политике Сергей Фёдоров.

Франция очень страдает от утраты своей империи, и ещё со времён [французского военного и государственного деятеля Шарля] де Голля она рассматривает единую Европу как своего рода компенсацию, потому что в европейском пространстве она по-прежнему имеет возможности играть, наравне с Германией, ведущую роль. Но поскольку другие страны ЕС не страдают от комплекса неполноценности, они и не очень понимают, для чего им отделяться от США, которые не просто обеспечивают им «ядерный зонтик», так ещё и вносят в казну НАТО денег больше, чем все прочие члены Блока вместе взятые. Сергей Фёдоров Институт Европы РАН, ведущий научный сотрудник Институт Европы РАН, ведущий научный сотрудник

Военная мощь Евросоюза вне НАТО также ослаблена отсутствием общеевропейских военно-разведывательных структур, логистической инфраструктуры, а главное — единого командования. Хотя штаб-квартира НАТО находится в том же Брюсселе, Евросоюзу она никак не подотчётна. Есть заметное несоответствие между экономической мощью Евросоюза и его текущим военным потенциалом. На сегодня Евросоюз в кризисных ситуациях способен мобилизовать вооружённые силы размером максимум в несколько батальонов.

Угрозы, которым подвергается Европа, постоянно нарастают, в то время как наши военные возможности постоянно сокращаются, — пугает коллег Боррель.

На сегодня в Евросоюзе такими угрозами видят не прямое военное вторжение российских танков, а разного рода «гибридные» угрозы, которые формально не являются причиной для активации статьи 5 Хартии НАТО.

Примером может служить кризис с беженцами на границе Белоруссии с одной стороны и Польши и Литвы с другой. Заниматься, по сути, полицейскими операциями для НАТО — это стрелять из пушки по воробьям. А своих миротворческих сил, которые могли бы такие «гибридные» атаки парировать, у ЕС как единого блока сейчас не существует, притом что все страны НАТО, кроме США, Канады и частично Турции, расположены именно в Европе.

Пограничный комитет Белоруссии/ТАСС

Дабы не вызвать подозрений в «сепаратизме» у Соединённых Штатов как «позвоночника» Атлантического альянса, в Евросоюзе всячески подчёркивают, что создание европейской армии не ослабит, а наоборот укрепит европейский фланг НАТО и, более того, снизит финансовую нагрузку на США.

А денежки врозь

Аргумент, что США вынуждены оплачивать безопасность Европы, постоянно использовала администрация экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Но пришедшая на смену администрация Джо Байдена сразу же объявила, что смутные времена позади и Соединённые Штаты не бросят союзников на произвол судьбы.

Когда в Белом доме утвердился Дональд Трамп, в Европе убеждённые сторонники атлантического единства несколько приутихли, зато условные евроцентристы, напротив, подняли головы. Но с приходом Байдена всё вернулось на круги своя, и большинство европейских лидеров в самом деле потеряли мотивацию совершать какие-либо телодвижения для того, чтобы выйти из-под уютного американского крылышка, — говорит Фёдоров.

Свёрстанный в ведомстве Борреля проект в следующий понедельник будут детально изучать главы МИД и министерств обороны стран ЕС. Окончательное решение — быть или не быть европейской армии — в Брюсселе надеются принять в марте 2022 года. Однако гарантий, что 2022 год станет годом рождения европейских вооружённых сил, нет никаких. Ещё в 2016 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер констатировал неизбежность создания европейской армии, поскольку, по его мнению, США, с Трампом или без, в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.

Это музыка будущего, и она уже звучит, только многие европейцы пока её не слышат, — сказал тогда Юнкер.

Максимум, куда за все эти годы сумели продвинутся европейцы в оборонном строительстве, это принять в 2017 году план действий «Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны» (PESCO), который поддержали все страны Евросоюза, кроме Великобритании (уже тогда готовящейся к Brexit), Дании и Мальты.