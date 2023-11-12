Пять пациентов «Аш-Шифа» в Газе умерли на фоне бомбардировок ЦАХАЛ Минздрав Газы: пять пациентов больницы «Аш-Шифа» умерли из-за нехватки кислорода

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пять пациентов медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа умерли в реанимации из-за нехватки кислорода, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав анклава. Кроме того, 40 человек подверглись нападению, когда попытались покинуть здание.

По данным журналистов, в результате обстрелов было разрушено кардиологическое отделение больницы. Глава учреждения Мухаммед Абу Сальмия заявил каналу, что здание полностью окружено, возможности эвакуироваться из него нет.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что больница «Аш-Шифа» полностью отключена от электроснабжения, поскольку ЦАХАЛ ведет массированный обстрел ее окрестностей. В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь с собственными координаторами в больнице «Аш-Шифа». Он подчеркнул, что беспокоится за жизнь и здоровье персонала, а также пациентов учреждения на фоне информации о боевых действиях около него.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари пообещал, что израильские военные помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы «Аш-Шифа». Операция намечена на 12 ноября. Он также подчеркнул, что военные не блокировали здание клиники, в нем остается проход для желающих покинуть его.