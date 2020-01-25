https://static.news.ru/photo/2c0b7bae-3f3c-11ea-b20b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua/Global Look Press

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области сообщает, что в китайской провинции Хэйлунцзян подтвердились ещё пять случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

Так образом, на данный момент в граничащем с Приамурьем регионе выявлено уже девять случаев заболевания. В ведомстве пояснили, что сейчас проводится диагностика 465 человек, контактировавших с инфицированными, 64 человека из них уже осмотрены, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, в Китае число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, возросло до 1330 человек. В Пекине у 36 человек диагноз подтверждён. В провинции Хубэй 729 заболевших. Власти Китая в связи с этим поставят в закрытый город Ухань (там нашли источник вспышки болезни) более двух миллионов защитных масок и необходимые жителям продукты питания.