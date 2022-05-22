Пять китайских компаний могут выйти из проекта «Арктик СПГ-2»

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По меньшей мере пять китайских компаний могут выйти из проекта «Арктик СПГ-2» по производству сниженного природного газа, пишет South China Morning Post. Руководители предприятий КНР могут прекратить производство специальных модулей для реализации данного проекта, 60% акций которого принадлежат отечественной компании НОВАТЭК.

В издании отметили, что за строительство модулей для «Арктик СПГ 2» отвечают пять китайских фирм: Bomesc Offshore Engineering, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan.

Тем не менее представитель фирмы Bomesc Offshore Engineering, которая организует строительство 10 модулей для «Арктик СПГ 2», заявил, что окончательного решения по выходу из проекта принято не было.

Ранее японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что Токио не намерен выходить из проекта «Арктик СПГ-2», в рамках которого он закупает российские энергоресурсы. Несмотря на правила ЕС, запрещающие новые инвестиции в российские корпорации в энергетическом секторе, Япония намерена внимательно изучить влияние этих мер на проект. Доля России в общем объёме японского импорта СПГ составляет около 8,8%.