Пять иностранных кораблей сумели покинуть порт Мариуполя Минобороны: из порта Мариуполя вышли пять заблокированных там ранее судов

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Из порта Мариуполя вышли пять иностранных судов, ранее заблокированных там из-за угрозы обстрела и минной опасности. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне Мизинцев сообщал о 75 иностранных судах из 17 государств, заблокированных в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя.

В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море, — рассказал в ходе брифинга российский военный.

Ранее 24 мая в Минобороны сообщили, что сапёры Черноморского флота и инженерных войск завершили разминирование территории Мариупольского порта. Российские военные также освободили подходные каналы и внутренние aкватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. В частности, они транспортировали из фарватера порта затопленный украинский пограничный cторожевой корабль. Кроме этого, на пoверхность подняли два плавучих крана. Саперы также обследовали более 50 километров побережья Азовского моря и обезвредили более 300 боеприпасов.

Мизинцев напомнил, что ВС РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 по московскому времени открывают гуманитарный коридор для движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины. Протяжённость коридора составляет 80 морских миль, ширина три мили.