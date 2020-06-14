Пять человек пострадали при взрыве гранаты в доме в Одесской области

https://static.news.ru/photo/e6df6724-ae6d-11ea-9823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поліція Одещини/youtube.com

Взрыв гранаты РГД-5 произошёл в одном из жилых домов Одесской области на Украине. Пять человек пострадали.

Как сообщает РИА Новости, предварительно установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать.

Во время манипуляций с одним из устройств произошёл взрыв, — сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Как рассказали в правоохранительных органах, мужчины и две женщины 1994 и 1949 годов рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Как писал NEWS.ru ранее, двое погибли 23 октября в результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в центре украинской столицы. Как сообщили очевидцы, мужчины, один из которых, по предварительным данным, был участником АТО в Донбассе, сидели у бара и крутили в руках гранату. Один из них уронил боеприпас, и тот сдетонировал.