Пять человек пострадали при взрыве гранаты в доме в Одесской области

Взрыв гранаты РГД-5 произошёл в одном из жилых домов Одесской области на Украине. Пять человек пострадали.
Как
Во время манипуляций с одним из устройств произошёл взрыв, — сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
Как рассказали в правоохранительных органах, мужчины и две женщины 1994 и 1949 годов рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Как писал NEWS.ru ранее, двое погибли 23 октября в результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в центре украинской столицы. Как сообщили очевидцы, мужчины, один из которых, по предварительным данным, был участником АТО в Донбассе, сидели у бара и крутили в руках гранату. Один из них уронил боеприпас, и тот сдетонировал.
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