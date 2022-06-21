Пять человек пострадали при обстреле Маеевки со стороны ВСУ СЦКК: число раненых в Макеевке при обстреле ВСУ достигло пяти человек

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Пять человек получили ранения в результате обстрела Черногвардейского района Макеевки. Об этом сообщили в Telegram-канале представители Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По их данным, обстрел производился со стороны ВСУ.

Изначально речь шла о трёх раненых, однако затем появилась информацию ещё о двух пострадавших.

Поступила информация о еще двух пострадавших гражданских лицах в результате обстрела ВФУ. Червоногвардейского района Макеевки — мужчинах 1987 и 1982 г.р. Таким образом, общее количество раненых в результате обстрела ВФУ населенного пункта Макеевка достигло 5 человек, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл вечером 20 июня. По данным ДНР, украинские военные обстреляли Червоногвардейский район Макеевки из реактивной системы залпового огня «Ураган». По населённому пункту было выпущено четыре снаряда. Также был нанесён удар из артиллерии калибра 152 миллиметра.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ ведут интенсивные обстрелы Донецка, чтобы запугать местных жителей. В связи с этим войска России и ДНР стараются уничтожать дальнобойные гаубицы, в том числе американские М-777 и французские «Цезари», отметил он.