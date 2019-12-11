https://static.news.ru/photo/30e3fb84-1bd7-11ea-8155-fa163e074e61_660.jpg Фото: GaroweOnline/Facebook

Группа вооружённых боевиков из террористической организации «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) 10 декабря совершили нападение на отель Hotel SYL на территории столицы Сомали Могадишо. В результате погибли пять человек. Данную информацию огласили представители местных органов правопорядка.

В полиции Сомали отметили, что гостиница располагается в непосредственной близости от президентского дворца. Нападение террористов удалось отбить государственным силам безопасности.

Подтверждаем, что число погибших составило пять — два сотрудника сил безопасности и три гражданских. Кроме того, ещё 11 человек в результате нападения получили ранения, — передаёт сообщение сомалийской полиции агентство France-Presse.

Ранее, 8 декабря, NEWS.ru передавал, что боевики за сутки совершили 38 обстрелов населённых пунктов в Идлибе. Под огонь попали Биньямин, Сабикия, Новое Алеппо, Алеппо провинции Алеппо; Санджека, Нахшебба и многие другие.