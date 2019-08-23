https://static.news.ru/photo/e7895732-c6f3-11e9-8ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: nakipelotv/twitter.com/Global Look Press

В Донбассе пьяные украинские военные устроили пожар на складе средств связи, в результате которого была уничтожена дорогостоящая американская аппаратура. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, склад полностью сгорел. При этом американскую станцию контрбатарейной борьбы и радиостанцию Harris FALCON III, которые были оставлены там на временное хранение, обнаружить после пожара не удалось.

Безсонов подчеркнул, что командиры не предают огласке факт пропажи дорогого оборудования и пытаются своими силами разыскать средства связи, сообщает портал « ПолитНавигатор ».

По одной из версий, пожар могли устроить преднамеренно, чтобы скрыть пропажу вверенной американской аппаратуры.

Как ранее писал News.ru, бойцам ВСУ, находящимся в Донбассе, планируют разрешить употреблять алкогольные напитки для «снятия психологического напряжения».