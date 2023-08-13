ПВО сбила украинский дрон под Белгородом: новости СВО на утро 13 августа

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО утром 13 августа сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. В ведомстве заявили, что попытка Украины осуществить террористическую атаку была пресечена около 04:00 мск. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на Купянском направлении российские штурмовики захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины. Кроме этого, в ходе боевых действий ВС РФ овладели тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты противника в районе населенного пункта Ольшана.

Он также добавил, что тяжелые огнеметные системы ударили по позициям ВСУ у села Синьковка и урочища Манькова, а у балки Шевцов Яр барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена польская САУ Krab.

Передовые подразделения группировки «Центр» отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. На этом участке фронта украинские войска потеряли по меньшей мере 80 человек, а также боевую машину пехоты, бронированную машину и 120-миллиметровый миномет.

Фото: МО РФ

Мирный житель Донецка погиб при обстреле украинских войск кассетными боеприпасами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что в результате удара ВСУ ранения получили шесть человек, включая 12-летнюю девочку. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме этого, мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела ВСУ получила ранение мирная жительница. По его словам, украинские войска ударили по жилому массиву Строитель в Никитовском районе города.

Власти Украины проводят облавы на пророссийски настроенных жителей Снигиревского района на правом берегу Днепра в Херсонской области, заявил главы администрации района Юрий Барбашов. По его сведениям, уже арестовано 19 человек, идет поиск тех, кто сотрудничает с Россией.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины несут огромные потери в ходе контрнаступления и сейчас срочно пополняют ряды за счет жителей Херсона и Николаева. Как заявил Барбашов, по данным, поступившим с украинской стороны, ВСУ потеряли 48 тысяч солдат.

Иностранные наемники массово бегут с Украины, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Отсутствие успехов при контрнаступлении пугает не только украинских военных, но и иностранцев. Сейчас, по мнению эксперта, в составе ВСУ остались только польские «солдаты удачи». Кроме того, он уверен, в регулярной армии могут участиться случае дезертирства.

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ идет в соответствии с планом Генштаба. Украинские военные, по его словам, эффективно ведут наступательные действия. Все рассуждения о том, что наступление идет медленно, он назвал инфантилизмом.

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины неудачно развернули свои части, с трудом продвигались вперед, а также понесли колоссальные потери, что стало причиной провала контрнаступления, сообщает китайское издание Guancha. Кроме этого, украинские войска были вынуждены перебрасывать силы на север страны, чтобы отбить ответные атаки ВС России.

Военный корреспондент Александр Сладков призвал больше не терпеть удары по Крымскому мосту. Комментируя атаку ВСУ на переправу через Керченский против, журналист назвал мост «болевой точкой России». Он добавил, что Москве нужно найти такие же болевые точки на территории Украины, после чего ударить так, «чтоб пыль осталась».

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует до конца 2023 года поставить ВСУ беспилотник нового поколения LUNA NG. БПЛА может быть использован в качестве разведывательной системы, он способен обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

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