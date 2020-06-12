Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили запущенную хуситами ракету

Баллистическая ракета, запущенная сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), перехвачена силами противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии.
Об этом сообщил официальный представитель аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковник Турки аль-Малики. По его словам, хуситы запустили ракету с территории йеменской провинции Саада по объектам саудовского приграничного города Наджран. Аравийские силы ПВО перехватили и сбили её. Есть пострадавшие,
Мирные жители получили небольшие ранения в результате попадания обломков перехваченной баллистической ракеты, — сообщил аль-Малики.
Ранее NEWS.ru писал о том, что крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были «иранского происхождения». Это следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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