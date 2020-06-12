Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили запущенную хуситами ракету

https://static.news.ru/photo/b7b57888-ad89-11ea-b860-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Баллистическая ракета, запущенная сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), перехвачена силами противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии.

Об этом сообщил официальный представитель аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковник Турки аль-Малики. По его словам, хуситы запустили ракету с территории йеменской провинции Саада по объектам саудовского приграничного города Наджран. Аравийские силы ПВО перехватили и сбили её. Есть пострадавшие, передаёт ТАСС.

Мирные жители получили небольшие ранения в результате попадания обломков перехваченной баллистической ракеты, — сообщил аль-Малики.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были «иранского происхождения». Это следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.