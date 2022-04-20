Российские средства ПВО сбили две украинские «Точки-У»

Российские военнослужащие в районах Донецкое и Скилеватое сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» украинских военных, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, над населёнными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское российские средства ПВО также сбили шесть украинских беспилотников.

В районах Донецкое и Скелеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У», — сказал Конашенков.

По его словам, российские военные также подавили больше 100 огневых позиций артиллерии ВСУ, а ракетные войска и артиллерия ударили по 1053 военным объектам.

Накануне авиация ВКС России нанесла удары по 60 военным объектам Украины, в том числе поразив два склада в Черновой Поляне и Балаклее, на которых хранились головные части ракет «Точка-У». Средствами ПВО был сбит истребитель МиГ-29, четыре беспилотника и перехвачены две ракеты «Точка-У».

18 апреля российская авиация уничтожила предприятие в Днепропетровске, на котором ремонтировали головные части ракет комплекса «Точка-У».