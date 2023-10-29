ПВО отразила массовую атаку БПЛА на Крым: новости СВО на утро 29 октября Российская ПВО отразила массовую атаку БПЛА на Крым, уничтожено 36 целей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ночью 29 октября российские военные уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов в небе над Крымом, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что БПЛА были запущены Вооруженными силами Украины для проведения террористических атак на российские объекты. Цели сбили над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 28 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Подразделения 1430-го полка ВС России при атаке ВСУ на Запорожском направлении уничтожили бронегруппу украинских войск, состоявшую из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты Bradley, рассказал командир группы БПЛА с позывным Якут. По его словам, противник наступал от села Работино.

В результате ударов группировки российских войск «Юг» Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении более 150 военнослужащих и боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил начальник пресс-службы группировки Вадим Астафьев. Бои проходили в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка и Клещеевка. В районах населенных пунктов Веселый и Спорный было уничтожено 14 украинских БПЛА и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, также был подбит танк противника. Он отметил, что российские военные в районе Торского участка Серебрянского лесничества ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины.

Российские разведчики на Купянском направлении выявили позиции и скопление боеприпасов Вооруженных сил Украины, замаскированные в лесополосе, сообщило Минобороны России. По его данным, по укрепрайону ВСУ ударили экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад».

В ведомстве отметили, что участие танкистов потребовалось для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений группировки. Экипажи танков с переднего края обороны нанесли мощный удар по полученным координатам. Корректировался огонь с беспилотного летательного аппарата, его же камера зафиксировала поражение цели. Это подтвердили и кадры объективного контроля.

Что пишут военкоры

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что диверсионные группы Вооруженных сил Украины переправляются на острова в Херсонской области и прячутся в зданиях. По данным канала, опубликовавшего видео, российская разведка отслеживает эти передвижения. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Канал отмечает, что данные о попытках ВСУ форсировать Днепр передаются российской артиллерии, которая бьет по указанным координатам.

Также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ходе наступления у Авдеевки российские танки взламывают оборону противника, уничтожая огневые точки и личный состав Вооруженных сил Украины. По данным канала, опубликовавшего видео, танкисты и артиллеристы ВС России накрывают огнем позиции ВСУ перед атакой штурмовых групп. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Канал отмечает, что противник за девять лет создал у Авдеевки мощные укрепрайоны, которые российским военным приходится взламывать в тяжелых боях.

Где на Украине были слышны взрывы

Взрывы были слышны в Хмельницкой области, сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на замглавы областной администрации Сергея Тюрина. В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, позже ее отменили.

Фото: МО Украины

Как бойцы ВСУ сдались в плен

Солдаты 54-й бригады Вооруженных сил Украины сдались в плен российским бойцам первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск на Купянском направлении, рассказал один из военнослужащих ЗВО. По его словам, всего сдались шесть человек, из них двое ранены.

Пленные сообщили, что добровольно сдались и сложили оружие после того, как российские подразделения обнаружили их местоположение. Один из украинских солдат отметил, что выбрал плен, так как хочет жить.

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