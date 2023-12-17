ПВО отбила массовую атаку украинских дронов: новости СВО на утро 17 декабря Минобороны: российская ПВО уничтожила и перехватила 33 украинских БПЛА

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 17 декабря уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Дроны были сбиты над территорией Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 16 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Российские военные за сутки поразили позиции ВСУ близ восьми населенных пунктов на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Также были отражены атаки украинских штурмовиков в двух районах региона.

Он добавил, что артиллерия, тяжелые огнеметные системы и барражирующие боеприпасы атаковали восемь опорных пунктов украинцев. По словам начальника пресс-центра, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих. Также были уничтожены один танк, две БМП, пикап и миномет 120-го калибра.

Подразделения группировки войск «Центр» в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, российской стороне под Красным Лиманом помогла поддержка артиллерии.

Фото: МО РФ

Савчук добавил, что артиллеристы нанесли поражение трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, а также его технике. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих.

За прошедшую неделю военнослужащие Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ захватили сеть окопов и траншей Вооруженных сил Украины с девятью опорными пунктами к северу от Артемовска, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что сеть была капитально перекрыта защитными конструкциями, на подавление сопротивления украинских военных уходило от 40 минут до двух суток.

По данным Минобороны, весь личный состав тульских десантников, принимавших участие в штурмах, за успешное выполнение боевых задач представлен к государственным наградам. При этом отмечается, что потери среди россиян оказались минимальны, несмотря на численное превосходство бойцов ВСУ. Свою роль здесь сыграло применение дронов-камикадзе и проведение артиллерийской подготовки.

Какой участок фронта самый горячий

Один из наиболее горячих участков на всей линии фронта — Донецкий, Вооруженные силы Украины бьют по нему почти 10 лет, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, в скором времени ВС РФ отодвинут украинские войска на безопасное расстояние от этого района.

Как пишет военкор, в Донецке по-прежнему неспокойно, участки ранее безопасных трасс теперь приходится объезжать, чтобы не подвергать жизнь опасности. Зато многие улицы, например на Трудяге или на Петровке, считавшиеся совсем недавно очень опасными, — теперь спокойны, подчеркнул он.

Как ВСУ оценили бои на левом берегу Днепра

Попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра, которые продолжаются уже второй месяц, являются жестокими и бесполезными. Так украинские военные, принявшие участие в этих боях, описали их в разговоре с The New York Times.

Газета отмечает, что эта операция является последней попыткой Украины прорвать оборону России на юге и переломить ход боевых действий в рамках «слабеющего наступления». Шестеро украинских солдат и морских пехотинцев отметили, что их подразделения зачастую попадали под огонь ВС России еще до того, как успевали достичь берега, а на земле преимущественно негде окопаться.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Ряд военнослужащих на условиях анонимности пожаловались на высокие потери и назвали чрезмерно оптимистичными отчеты Киева о ходе украинского наступления. В Генштабе ВСУ заявили, что пока не могут прокомментировать обвинения военнослужащих, но пообещали дать ответ в свое время.

Какие регионы РФ обстреляли ВСУ

Два мирных жителя погибли при ракетной атаке Вооруженных сил Украины по населенному пункту Новая Маячка в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По словам главы региона, в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе военнослужащие.

Также ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, снаряд попал в жилой дом, ранены два человека.

Пострадавшие мужчина и женщина были доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает, добавил глава региона. Он пообещал, что власти помогут отремонтировать домовладение, получившее серьезные повреждения от украинской атаки.

С чем не справляются ВСУ

Украинские военные не знают, как бороться с российскими планирующими бомбами, сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко. Он также пожаловался, что этих бомб стало очень много.

Что признают западные военные аналитики

Западные аналитики стали признавать, что инициатива в украинском конфликте перешла в руки России, сообщил обозреватель Financial Times Тони Барбер. По его мнению, после провала контрнаступления ВСУ помощь США «запуталась во внутренней политике», а европейцы пытаются создать единый фронт. В последние месяцы среди американских и европейских военных аналитиков распространилось мнение, что Путин одерживает верх на Украине, отметил он.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Барбер подчеркнул, что Киев сейчас столкнулся с серьезным сокращением помощи от Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Киеву закончатся. При этом Венгрия блокирует согласование бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

Выступление президента России Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции и его внешний вид говорят об успехе российской армии в зоне специальной военной операции, предположил обозреватель Sky News Шон Белл. При этом он признал, что западные лидеры после неудачного контрнаступления ВСУ поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха.

Кто попадает в российский плен

Число украинских военнопленных, которых берут ВС РФ в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, действительно увеличилось, сообщил военкор Александр Сладков. По его словам, среди них есть и десантники, и штурмовики пехоты ВСУ.

Какой шанс упустила Украина

Власти Украины упустили возможность заключить выгодное мирное соглашение, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию.

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