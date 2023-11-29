Путину предрекли «подарок на Рождество» от Евросоюза DR: отказ от приема Украины в ЕС может стать подарком для России

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Кремль может ждать рождественский сюрприз по итогам саммита лидеров Евросоюза в декабре, пишет датское издание DR. Отмечается, что на встрече могут объявить о переносе на следующий год начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Декабрьский саммит может завершиться классическим компромиссом ЕС — и это будет именно то, чего президент [России Владимир] Путин хочет получить в качестве рождественского подарка от Брюсселя. Отложенная помощь ЕС Украине станет подарком Кремлю, — сказано в публикации.

Журналисты пишут, что самым большим критиком принятия Киева в Евросоюз является Венгрия. Поэтому есть риск, что именно позиция лидера этого государства приведет к переносу переговоров. Обеспокоенность настолько велика, что глава ЕС Шарль Мишель отправится в Будапешт, чтобы обсудить вопрос в частном порядке с президентом Виктором Орбаном.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выполнил все рекомендации для вступления в Евросоюз. По его словам, есть семь рекомендаций, которые власти должны выполнить, как бы сложно это ни было. Он подчеркнул, что не ждет никаких подарков, но попросил учесть то, что страна находится в стадии конфликта.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что Украина крайне далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. По его словам, она не сможет присоединиться к сообществу, поскольку на ее территории продолжается военный конфликт. Глава ведомства подчеркнул, что вовлечение в союз новых стран должно привносить в него мир, а не военные конфликты.