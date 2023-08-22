Путину изменили голос на записи, показанной на саммите БРИКС

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президенту РФ Владимиру Путину изменили голос на записи, которая транслировалась на саммите БРИКС. Многие присутствующие заметили нестыковку, чему очень удивились. Тем не менее выступление российского лидера встретили оглушительными овациями.

Ряд средств массовой информации уже объяснили изменение голоса техническими нюансами трансляции.

В своем обращении к странам-участникам БРИКС Путин заявил, что доля ВВП государств, состоящих в объединении, достигла 26%. По паритету покупательной способности пятерка обошла G7 на 1,5%, добавил российский президент.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге в ЮАР с 22 по 24 августа. В нем принимают участие главы более 40 государств. В программу саммита включены как официальные заседания, так и неформальные встречи политиков. Так, в первый день состоится бизнес-форум, после которого запланирована закрытая встреча лидеров стран-участников объединения.

В саммите примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По словам президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, руководитель организации принял приглашение, чему ЮАР очень рада.

Страна полна решимости способствовать тому, чтобы ООН стала «центром глобальных дел», добавил он. По словам президента, организацию необходимо сделать более демократичной, представительной и эффективной.