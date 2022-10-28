Путину и Зеленскому предложили провести переговоры в Аризоне Конгрессмен США Гозар пригласил Путина и Зеленского провести переговоры в Аризоне

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член палаты представителей Конгресса США Пол Гозар пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Аризону. Письмо в адрес политиков опубликовано на официальном сайте конгрессмена. В нем указаны адреса посольств России и Украины в Вашингтоне.

Дорогой президент Путин и президент Зеленский, пишу вам обоим или вашим представителям, чтобы пригласить на мирные переговоры в Феникс, штат Аризона, — написал Гозар.

Он отметил, что увидел «достаточно смертей и разрушений» в двух странах и пришел к выводу, что для урегулирования ситуации необходимо действовать самому. Гозар подчеркнул, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и надеется на поддержку своих усилий со стороны международной организации.

Я приглашаю вас в Феникс, штата Аризона, где мы можем начать диалог по деэскалации ядерной напряженности, прекратить войну и завершить смерти и разрушения, захватившие ваши страны, — написал законодатель, представляющий один из избирательных округов Аризоны.

По его мнению, расположение штата обеспечит необходимую для продуктивных переговоров дистанцию от конфликта и от институтов, призывающих к его продолжению.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что решение о мирных переговорах с Россией предстоит принимать президенту Украины Владимиру Зеленскому на своих условиях. Он также отметил, что Штаты не видят готовности к такому диалогу со стороны российского президента Владимира Путина.