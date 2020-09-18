Путину и Трампу вручили Шнобелевскую премию за использование коронавируса

https://static.news.ru/photo/b83f6870-f980-11ea-a672-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Президент РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры ещё пяти государств вошли в число обладателей шуточной Шнобелевской премии, присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения. Награды их удостоили за использование пандемии коронавируса, чтобы показать всему миру, что «политики могут влиять на жизнь и смерть сильнее, чем учёные и врачи».

Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении, — сообщил учредитель премии Марк Абрахамс, редактор журнала «Анналы невероятных исследований».

Ежегодно лауреатов этой премии награждают в Гарвардском университете США, однако из-за пандемии 30-я церемония транслировалась в записи на сайте improbable.com.

Во время церемонии ведущий передал особые поздравления Лукашенко, которому в 2013 году присудили Шнобелевскую премию в номинации «Премия мира» за «запрет публичных аплодисментов».

Шнобелевская премия, учреждённая в 1991 году, называется также Антинобелевской премией и вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». В качестве «награды» организаторы в этом году вручали склеенный из листов бумаги куб и копию зимбабвийской банкноты в $10 трлн.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году церемония награждения за самые заметные нестандартные идеи и абсурдные научные исследования прошла в Гарвардском университете. Учёным из Японии удалось установить, что пятилетний ребёнок вырабатывает за сутки около полулитра слюны, итальянский исследователь пришёл к выводу, что выпеченная в Италии пицца помогает от некоторых болезней, а техник из Ирана разработал устройство для смены подгузников у детей. Награда в области экономики досталась международной группе учёных из Турции, Нидерландов и Германии, выяснявших, на купюрах какого государства больше всего бактерий. Они пришли к выводу, что самые грязные деньги — американские доллары и румынские леи.