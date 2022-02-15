Путин: проблемы Донбасса должны решить Минские соглашения

Президент России Владимир Путин заявил, что получил информацию о голосовании депутатов Госдумы по проекту признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. По его словам, депутаты тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса.

Мы должны сделать всё для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений, — сказал Путин.

Он добавил, что происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Депутаты парламента ориентируются на общественное мнение, на мнение избирателей, они тонко его чувствуют. И в этой связи совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону, — сказал Путин.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что признание ЛНР и ДНР означало бы политическую катастрофу и стало бы нарушением Минских соглашений. До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Схожей позиции придерживается и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Соответствующее обращение было направлено президенту России.