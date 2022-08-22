«Нельзя понять Путина, не зная Дугина»: западные СМИ ушли в конспирологию NEWS.ru рассказывает, как зарубежные журналисты отреагировали на убийство 29-летней дочери российского философа

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Акция «Свеча памяти», посвященная погибшей журналистке Дугиной

Гибель 29-летней Дарьи Дугиной, единственной дочери философа-«евразийца» и политолога Александра Дугина, которого считают одним из идеологов «русского мира», вызвало пристальное внимание зарубежных СМИ, многие из которых называют философа едва ли не главным идеологом и вдохновителем Кремля. Его дочь Дарья погибла в результате взрыва автомобиля, в котором возвращалась из Подмосковья с музыкального фестиваля «Традиция». Там ее отец читал лекцию, а она присутствовала в качестве почетного гостя. Машина, за рулем которой сидела Дарья, взорвалась на Можайском шоссе, девушка скончалась на месте. Споры о том, кто стоит за преступлением, продолжаются, а в западных СМИ предметом пристального внимания стала личность самого Александра Дугина, при том, что информацию о самом теракте они дают в виде сухой подборки фактов.

Американский телеканал FOX NEWS приводит слова экс-сотрудника разведывательного управления Пентагона, президента Doctrine & Strategy Consulting Ребекки Кофлер. По ее мнению, Александр Дугин занимает центральное место в ближайшем окружении российского президента Владимира Путина и является вдохновителем спецоперации России на Украине. Эксперт уверена, что нынешняя политическая стратегия Москвы строится вокруг евразийской идеологии Дугина.

Нельзя понять мышление Путина и то, почему он ведет [спецоперацию] против Украины, не зная о Дугине и евразийстве. Доктрина и стратегия Путина разработаны вокруг этой идеологии, в основе которой лежит идея российской исключительности. Подобно идее американской исключительности, чувство уникальности очень глубоко сидит в российской психике, — отметила Кофлер.

Как считает ветеран Пентагона, гибель Дугиной, вероятно, сплотит тех россиян, которые подозревают, что за нападением стоит рука Украины. Впрочем, финская газета ILTA SANOMATполагает, что покушение, кто бы за ним ни стоял, дает российским спецслужбам повод «ужесточить контроль над российским гражданским обществом».

Фото: СК РФ/РИА Новости Сотрудники СК РФ в Одинцовском на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Платонова (Дугина)

Старший научный сотрудник Института внешней политики Юсси Лассила в беседе с финским изданием заявил, что атака на Дарью Дугину была совершена либо российскими проукраинскими противниками спецоперации, либо представителями власти, которые хотели выразить свое недовольство ходом событий вокруг Украины.

Дугин может стать очень хорошей мишенью, потому что он не особо влиятельный, но достаточно известный человек, чтобы вызвать резонанс в обществе. Поэтому вполне вероятно, что покушение было хорошо запланированной провокацией. При этом не исключаю, что это может быть и внутреннее противостояние в России между националистическими кругами, — отметил Лассила.

Слово «национализм» в отношении Дугина в западных СМИ используется почти в каждом материале. Немецкая газета FAZ новость об убийстве Дугиной дала с заголовком: «Убита дочь российского националиста Дугина», понимая, что упоминание национализма напугает читателя. Помимо этого, в тексте используются выражения «радикальный националист», «видный сторонник Путина», вместе с которым российский президент якобы намерен построить «новую монархию».

В немецкой газете Welt и вовсе уверены, что Дугин является «советником» и «мозгом» российского президента и подает ему идеи, как действовать на Украине.

В британских СМИ Дугина также называют «ультраправым философом-расистом» и даже «духовным наставником» Владимира Путина. Газета The Sun пишет, что прямых доказательств причастности Киева к преступлению нет, однако в России не умолкают обвинения в адрес украинского правительства. В пример они привели пост в Telegram главного редактора МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян, которая предложила ударить по «центрам принятия решений». По мнению издания, это призыв нанести массированные ракетные удары по зданиям правительства и спецслужб в Киеве.

«Духовный наставник» Владимира Путина находится в больнице после того, как чудом избежал взрыва заминированного автомобиля, в результате которого погибла его дочь. Это происходит, когда приспешники тирана требуют, чтобы он нанёс ядерный удар по Западу, — говорится в статье.

Автор BBC Уилл Вернон в своем тексте написал, что хотя Александр Дугин не занимает официальной должности в правительстве, его считают близким союзником российского президента и даже называют «путинским Распутиным». Он, сославшись на слухи, которые слышал, отметил, что труды Дугина оказали глубокое влияние на российского президента.

Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС Александр Дугин

Французская Le Figaro обвинила Дугина в том, что в его планы входит объединение русскоязычных территорий в огромную восстановленную Российскую империю.

Он хочет, чтобы эта империя включала Украину, где российские войска в настоящее время проводят то, что Москва называет специальной военной операцией. Влияние Дугина на президента России Владимира Путина было предметом спекуляций, причем некоторые российские наблюдатели говорят, что оно значительно, а другие называют его минимальным, — пишет французское издание.

СМИ дружественных Москве стран СНГ таких, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан и другие в своих материалах были предельно аккуратны и от аналитических оценок произошедшему в России воздержались, чего, конечно, не скажешь про те государства, которые не первый год стремятся в ЕС или НАТО. Литовские и эстонские СМИ подхватили общее антироссийское настроение западных медиа. Литовские журналисты, например, называют Дугина «националистом» и «автором российской спецоперации на Украине».

Арабская пресса скорее встала на сторону Москвы и российского президента. Оксфордский политолог и член РСМД Самюэль Рамани в интервью телеканалу «Аль-Джазира» подверг сомнению идеи западных СМИ в отношении Дугина, но при этом призвал не искать в произошедшем попыток сорвать «российскую политику».

Я отвергаю утверждения о том, что он [Александр Дугин — NEWS.ru] был «путинским Распутиным» или «мозгом Путина» — титулы, данные ему западными СМИ. На самом деле, ему никогда по-настоящему было присвоено официального титула в России ... Я не думаю, что это удар по крупному лицу, принимающему внешнеполитические решения. Обе стороны отрицают это, но я не думаю, что это было сделано для того, чтобы подорвать российскую политику, — сказал Рамани.

Интересная мысль популярна в турецкой прессе. Председатель партии «Ватан» (Родина) Догу Перинчек опубликовал обращение в своей газете «Айдынлык» в связи с гибелью Дарьи Дугиной. По словам турецкого депутата, убийство было совершено «с целью навредить турецко-российской дружбе».

О самой погибшей Дарье Дугиной в текстах западной прессы говорится очень мало. В основном упоминают, что девушка всячески поддерживала идеологию своего отца и была его преемницей.