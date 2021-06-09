Путин рассказал, о чём Зеленский хотел поговорить на встрече с ним

https://static.news.ru/photo/05a9a572-c94b-11eb-afcc-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский президент Владимир Зеленский предлагал в ходе возможного российско-украинского саммита поговорить о международной безопасности, хотя важнее обсудить отношения между Москвой и Киевом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

Дело в том, что когда мы спросили на уровне администрации, о чём же предлагается поговорить, мы получили ответ. Вам покажется, может, это странным. Не думаю, что здесь есть какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности, — сказал российский лидер.

По его словам, в отношениях между странами накопилось столько проблем, что нужно было говорить об этом. Путин подчеркнул, что ему не очень понятно, что Киев вкладывает в понятие международной безопасности, тему которой Зеленский хотел поднять на саммите.

Разумеется, нам всегда есть о чём говорить, имея в виду, что мы соседи. <...> Что касается Донбасса и киевских властей, это не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми из Донбасса. Это прописано в Минских соглашениях, — отметил президент России.

Путин напомнил, что бывший глава ДНР Александр Захарченко был убит, но на Украине никто о нём не вспоминает, что свидетельствует, что у сегодняшних киевских властей нет желания исполнять Минские соглашения.

Ранее Путин прокомментировал законопроект Зеленского, по которому русские не попали в список коренных народов. Российский президент подчеркнул, что Украина возникла как порождение советского периода. Кроме того, политик коснулся темы вступления страны в НАТО. По его словам, если это произойдёт, то время подлёта ракет до Москвы сократится до 7–10 минут.