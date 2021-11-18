«Не очень-то и хотелось»: Путин об отношениях с НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и НАТО носят удручающий характер. По его словам, Североатлантический альянс сломал механизм диалога и проявляет подчёркнуто конфронтационный настрой в отношении Москвы.

НАТО инициативно сломало все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем реагировать, — сказал он в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Российский лидер отметил, что НАТО уже подаёт сигналы о желании сотрудничать, хотя ещё недавно Альянс на «голом месте», без объяснения причин выслал дипломатов РФ.

А потом обижаются, что закрыли их миссию в России. Чего обижаться-то? Это их инициатива. Они сделали своими руками и ищут виноватых потом. Ну, не хотят с нами сотрудничать — не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят, — заявил Путин.

Президент России с сожалением констатировал, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, так как ЕС отталкивает РФ санкциями и голословными обвинениями.

Имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии России и ЕС на нынешнем этапе испытывает серьёзные трудности. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере, — подытожил Путин.

Ранее в НАТО было принято решение выслать восьмерых сотрудников миссии РФ при Альянсе за якобы враждебную деятельность. Генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг отметил, что это связано не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью РФ.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что «истинная цена» заявлений НАТО стала понятна всем и верить словам представителей военно-политического блока о деэскалации в отношениях с Россией больше не стоит.

В ответ на решение Альянса глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО. Он добавил, что для контактов с Россией «по экстренным делам» представителям военного блока следует обращаться к российскому послу в Бельгии.