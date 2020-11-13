Путин заявил о заинтересованности других стран российской вакциной

https://static.news.ru/photo/4c1c76ea-2673-11eb-8369-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Десятки государств во всём мире проявляют интерес к разработанной в России вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на Восточноазиатском саммите, он сказал, что Москва готова сотрудничать с любой из стран, которая пожелает приобрести препарат.

Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств, — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что в стране зарегистрированы уже две вакцины от коронавируса и в ближайшее время ожидается регистрация третьей.

Мы готовы и далее предоставлять партнёрам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе на безвозмездной основе, — подчеркнул глава государства.

Ранее NEWS.ru писал, что в ближайшее время Россия направит в Венгрию первые образцы российской вакцины «Спутник V». На данный момент там ведётся подготовка производственных площадок.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщал, что ЕС не рассматривает возможность закупки российской вакцины, так как Европа заинтересована только в тех препаратах, которые будут производиться на её территории. В то же время отдельным европейским странам не запрещено закупать вакцины из любых источников.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.