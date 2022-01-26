Путин заявил о высоком уровне экономического сотрудничества России и Италии

России и Италии в период пандемии удалось сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством ведущих итальянских компаний. Он отметил, что Россия удовлетворена взаимодействием с итальянскими партнёрами в сфере энергетики. Кадры с прямой линии были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

Из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно, не способствовала реализации новых проектов и инициатив. Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось всё-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия является надёжным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям. Италия получает российский газ по ценам гораздо ниже спотовых благодаря долгосрочным контрактам.

По словам Путина, российские власти предпринимают усилия, чтобы иностранный, в том числе итальянский бизнес чувствовал себя в РФ максимально комфортно. Также власти в будущем планируют уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности в стране.

Ранее появилась информация, что правительство Италии обратилось к Итало-Российской торговой палате (CCIR) с целью отменить встречу Путина с руководством ведущих итальянских компаний на фоне роста напряжённости вокруг Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство Италии не обращалось с этим вопросом к российской стороне.