Путин заявил о провокации новых конфликтов перед его встречей с Байденом

https://static.news.ru/photo/d3bc492e-998a-11eb-98ea-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Есть те, кто пытается спровоцировать новые конфликты перед встречей в Женеве президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал сам российский национальный лидер. Трансляция велась на сайте мероприятия.

Путин подчеркнул, что отношения между Россией и США стали заложниками внутренней политики в Штатах. Он понадеялся, что когда-нибудь это закончится. По словам президента, фундаментальные интересы в сфере безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего мира вооружений важнее, чем американская политическая конъюнктура.

По поводу ожиданий от встречи с американским лидером Путин сказал следующее.

Байден всю жизнь в политике, очень рассчитываю, что его опыт будет положительным фактором, который повлияет на итоги встречи, - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин рассказал, какие темы он обсудит в Женеве 16 июня на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом. По словам политика, лидеры поговорят о стратегической стабильности, разоружении и не только.