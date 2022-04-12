Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада против России

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегия санкционного «блицкрига» Запада против России закончилась провалом. По словам российского лидера, и финансовая система, и отечественная промышленность продолжают «ритмичную» работу. Ранее Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко прибыл на космодром Восточный для того, чтобы принять участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов, пишет ТАСС.

Тот «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично, — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что экономика России приспособится к санкционному давлению со стороны западных стран.

Ранее Путин в ходе переговоров Лукашенко заявил, что западные страны начали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим, российский глава отметил важность укрепления интеграционной стратегии России с Белоруссией в текущей политической обстановке.

Сегодня, 12 апреля, президенты прибыли на космодром «Восточный», чтобы принять участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов. В ходе мероприятия Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны упрочить единство с российским государством.