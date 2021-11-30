Путин заявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин заявил о намерении посетить открытие Зимних Олимпийских Игр в Пекине. Соревнования должны состояться в феврале 2022 года. О своих планах глава государства сообщил на инвестиционном форуме «Россия зовет!», который транслирует телеканал «Россия 24».

Я планировал поехать на открытие Олимпиады в Пекине, — сказал Путин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4-го по 22-е февраля следующего года.

Ранее сообщалось, что огонь зимних Олимпийских игр — 2022 прибыл в китайскую столицу на самолёте из Афин. Его привезла делегация оргкомитета Игр, которая приземлилась в международном аэропорту «Шоуду».

Огонь организаторы предстоящей Олимпиады получили от Греции, где прошла специальная церемония. Олимпийский огонь зажгли 18 октября в Древней Олимпии, затем его перевезли на афинский Акрополь на ночь, а утром доставили на стадион «Панатинаикос», принимавший в 1896 году первые Олимпийские игры современности. Символ Игр был передан вице-президенту организационного комитета Олимпиады в Пекине Юй Цзайцину.

Также стало известно, что на трибуны в Пекине допустят только местных жителей. При этом желающие приобрести билеты должны будут соответствовать специальным антиковидным требованиям. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете.