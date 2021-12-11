Путин: Россия опережает США в вопросе новейшего вооружения

Россия является мировым лидером по разработкам новейшего вооружения. При этом паритет РФ и США по ядерному оружию сохраняется. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но всё-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами, — заявил Путин.

По его словам, помимо имеющегося на вооружении потенциала в России не просто модернизируются, но и вводят новые комплексы.

В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире, — сказал глава государства.

Ранее Путин назвал развал СССР «распадом исторической России». Это событие для него стало трагедией, как и для большинства граждан страны. По словам российского лидера, в РФ в 1990-е годы, по сути, шла гражданская война. Ситуация была сложной во всех составляющих государства: и в экономике, и в правоохранительной сфере, и в вооружённых силах.