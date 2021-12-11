Путин: Россия опережает США в вопросе новейшего вооружения
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
17:04, 12 декабря 2021
Бросковые испытания тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» российского ракетного комплекса наземного шахтного базирования РС-28 «Сармат»Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Россия является мировым лидером по разработкам новейшего вооружения. При этом паритет РФ и США по ядерному оружию сохраняется. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но всё-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами, — заявил Путин.
По его словам, помимо имеющегося на вооружении потенциала в России не просто модернизируются, но и вводят новые комплексы.
В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире, — сказал глава государства.
Ранее Путин назвал развал СССР «распадом исторической России». Это событие для него стало трагедией, как и для большинства граждан страны. По словам российского лидера, в РФ в 1990-е годы, по сути, шла гражданская война. Ситуация была сложной во всех составляющих государства: и в экономике, и в правоохранительной сфере, и в вооружённых силах.
Комментируя слова журналиста, что в те годы многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось заработать на жизнь, президент отметил, что и сам подрабатывал частным извозом.