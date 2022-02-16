Путин заявил о конструктивных переговорах с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с бразильским лидером Жаиром Болсонару, которые длились около двух часов, прошли конструктивно. По итогам встречи главы государств приняли совместное заявление. Обе страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право.

Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры. По итогам принято совместное заявление, в котором зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества, — рассказал Путин.

Президент РФ добавил, что между странами достигнута договорённость о развёртывании в Бразилии ещё двух станций по отслеживанию «космического мусора». РФ готова участвовать в сооружении новых энергоблоков АЭС в Бразилии, в том числе малых и плавучих.

Путин отметил, что в ходе визита в Москву Болсонару встретится с представителями бизнеса. В ближайшее время состоится заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Также Путин пригласил своего коллегу посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится с 15 по 18 июня.

Кроме того, он выразил соболезнования по случаю погибших из-за сильных дождей в Бразилии и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В свою очередь Болсонару назвал продуктивной повестку переговоров с Путиным. Он отметил большой потенциал для сотрудничества России и Бразилии в области энергетики. По словам Болсонару, лидеры РФ и Бразилии придают большое значение развитию взаимодействия в сфере технологий.

Болсонару пригласил Путина посетить Бразилию с ответным визитом, президент РФ принял приглашение, даты визита будут согласованы.

Ранее вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау заявил, что власти США оказывали давление на Болсонару для отмены его визита в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Он считает, что визит бразильского лидера позволит Путину «продемонстрировать, что он не изолирован».