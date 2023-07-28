Путин заявил о готовности России обучать военных в Африке

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Россия готова обучать военных в Африке и обмениваться опытом по линии правоохранительных органов, заявил президент РФ Владимир Путин во время саммита «Россия-Африка». По его словам, которые приводит РИА Новости, его страна также может посодействовать урегулированию конфликтов на Африканском континенте.

Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях, — сказал Путин во время пленарного заседания саммита.

Российский лидер отметил, что развитию Африки мешает распространение экстремизма, терроризма, транснациональной преступности и пиратства.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался с лидерами 17 африканских стран. Среди них оказались представители Египта, Уганды, Зимбабве, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии и других государств.

На приеме по случаю саммита «Россия — Африка» Путин предложил тост за процветание Африки и российско-африканскую дружбу. Российский лидер подчеркнул, что Москва с оптимизмом смотрит на будущее отношений с государствами Африканского континента.